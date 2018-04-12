«Аэрофлот» четвертый год подряд признан самым привлекательным работодателем в транспорте

«Аэрофлот» четвертый год подряд стал обладателем международной премии Randstad Award в качестве самого привлекательного работодателя в индустрии транспорта, сообщили в авиакомпании.

Эта премия вручается ежегодно самым привлекательным работодателям по итогам независимого исследования, которое считается крупнейшим в мире по оценке позиций брендов работодателей.

России исследование было проведено в режиме онлайн-опроса. В декабре 2017 года участие в голосовании приняли в общей сложности 9430 респондентов, проживающих во всех федеральных округах страны. Объектом исследования стали свыше 300 крупнейших компаний-работодателей из более чем 20 значимых отраслей экономики.

Согласно результатам, ключевыми критериями привлекательности работы первое место удерживают конкурентоспособная заработная плата и социальный пакет, на втором месте финансовая стабильность, на третьем — возможность карьерного роста.