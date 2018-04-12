Россияне не сомневаются в наличии олигархов в России

Подавляющее большинство россиян (94%) считают, что в России действительно существуют олигархи. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

При этом 3% респондентов олигархов в России не видят, еще 3% затруднились ответить.

По мнению 52% россиян, олигархи — это богатые люди (миллионеры и миллиардеры). В то же время 20% опрошенных считают, что это люди, которые нажили состояние незаконно. 14% указали на то, что такие люди богаты и у них есть влияние на политику.