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Россияне не сомневаются в наличии олигархов в России
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Россияне не сомневаются в наличии олигархов в России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Подавляющее большинство россиян (94%) считают, что в России действительно существуют олигархи. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
При этом 3% респондентов олигархов в России не видят, еще 3% затруднились ответить.
По мнению 52% россиян, олигархи — это богатые люди (миллионеры и миллиардеры). В то же время 20% опрошенных считают, что это люди, которые нажили состояние незаконно. 14% указали на то, что такие люди богаты и у них есть влияние на политику.
"В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует Роман Абрамович (его назвали 15%). В ТОП-3 также вошли Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%)", — отмечает ВЦИОМ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов.
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