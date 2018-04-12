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Опрос: большинство россиян заявляют о наличии в стране олигархов
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Опрос: большинство россиян заявляют о наличии в стране олигархов 

RT на русском 1 час назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование, в рамках которого выяснилось, что большинство россиян уверено в существовании в России олигархов.
Отмечается, что в наличии олигархов в России не сомневаются 94% опрошенных. Лишь 3% людей считают, что их в стране нет, и столько же респондентов затруднились с ответом.
«Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52%). Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%)», — указывается в опросе.
По данным исследования, наиболее известными российскими олигархами являются бизнесмены Роман Абрамович (его назвали 15%), Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%).
Уточняется, что результаты деятельности олигархов в России граждане оценивают чаще негативно, в частности, 44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, считают, что они приносят больше вреда, чем пользы.
Опрос проводился с 7 по 8 апреля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 2000 респондентов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов.
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