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В Роскосмосе перепутали «Буран» с американским шаттлом
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В Роскосмосе перепутали «Буран» с американским шаттлом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На сайте госкорпорации «Роскосмос» появилась приуроченная ко Дню космонавтики инфографика с изображением российского космонавта с триколором в руках, стоящего на фоне американского космического корабля.
Инфографика на сайте Роскосмоса сопровождает результаты социологического опроса ВЦИОМ об отношении россиян к космосу. При этом вместо советского корабля «Буран» на иллюстрации, хоть и схематично, изображен американский Space Shuttle.
Сравнить советский и американский корабли можно на этом рисунке.
В четверг, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах.
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