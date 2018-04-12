В Роскосмосе перепутали «Буран» с американским шаттлом

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появилась приуроченная ко Дню космонавтики инфографика с изображением российского космонавта с триколором в руках, стоящего на фоне американского космического корабля.

Инфографика на сайте Роскосмоса сопровождает результаты социологического опроса ВЦИОМ об отношении россиян к космосу. При этом вместо советского корабля «Буран» на иллюстрации, хоть и схематично, изображен американский Space Shuttle.

Сравнить советский и американский корабли можно на этом рисунке.