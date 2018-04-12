Россия лучше США справляется с освоением космоса 

Сегодня основная часть населения слабо информирована о событиях в отрасли, но запрос на лидерство страны в космической и научной сфере по-прежнему силен, подчеркивают эксперты. Еще несколько лет назад россияне оценивали позиции РФ и США в мировой космической гонке практически одинаково.
В 2012-2013 годах, когда социологи проводили аналогичные исследования, 35-36% опрошенных отдавали первенство в освоении космоса России, 29-31% — американцам. Начиная с 2014 года количество граждан, считающих Россию лидером космической индустрии, стало расти. Сразу после воссоединения Крыма с РФ такой ответ давали 46% опрошенных, а сейчас их доля увеличилась до 61%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
«Охлаждение отношений России с Западом после 2014 года способствовало укреплению эмоциональных патриотических настроений», — объяснила тенденцию итоги опроса для «Известий» социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Запрос на первенство».
12 апреля Россия отмечает 57-ю годовщину со дня полета первого космонавта. Мало кто знает, что самолет Ил-18, на борту которого находился Юрий Гагарин, дважды заправлялся топливом в аэропорту Толмачево в Новосибирске. И оба раза Юрий Алексеевич покидал борт, беседовал с местными жителями.