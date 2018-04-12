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Более миллиона итальянских семей не имеют доходов от работы
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Более миллиона итальянских семей не имеют доходов от работы 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Италии в 2017 году насчитывался 1 миллион 70 тысяч семей, в которых оба супруга, возраст которых составляет 25-64 лет, являются безработными. Об этом говорится в распространённом в четверг сообщении Национального института статистики ISTAT, пишет ANSA.
Агентство отмечает, что большая часть семей (около 600 тысяч) проживает в южных областях страны. За год количество безработных семей там увеличилось на 2,2 процента.
В сообщении также говорится, что ещё в 545 тысячах итальянских семей, с детьми и без детей, работу на полный или неполный день имеют только женщины.
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