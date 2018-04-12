В детстве больше всех о космосе мечтали строители, узнали социологи

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Больше всего в детстве мечтали стать космонавтами россияне, работающие в сфере строительства и обслуживания, меньше всего — в медицине и СМИ, следует из опроса Avito, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Подавляющее большинство россиян (90%) знают, что 12 апреля в России отмечается день, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Самыми осведомленными в этом вопросе оказались жители Уральского округа (95%), а наименее эрудированными — соотечественники из Центрального федерального округа (84%). При этом около 4% респондентов ответили, что 12 апреля празднуется День народного единства.

"Больше всего людей, которые в детстве мечтали о космосе, оказалось среди работников из сфер строительства (18%), промышленности (15%) и обслуживания (15%), меньше всего — в медицине и СМИ (по 1%). Как ни странно, в этом рейтинге третьими с конца (2%) оказались научные сотрудники, без которых освоение космоса происходило бы только в научной фантастике", — отмечается в исследовании.

Среди опрошенных мужчин 16% мечтали стать космонавтами, а вот среди женщин таких оказалось лишь 3%. Больше всего надежд на космическое будущее своих детей питают молодые мужчины (18–29 лет) — из них почти каждый второй (46%) хочет видеть их космонавтами, наименьший энтузиазм продемонстрировали женщины 40–55 лет — из них лишь 14% посчитали эту профессию перспективной.

Больше всего «оптимистов» проживает в Москве и Подмосковье (31%) и Дальневосточном федеральном округе (30%), а самым скептичным отношением к карьере космонавта для своих детей отличаются жители Сибирского и Уральского федеральных округов (по 23%), говорится в исследовании.

Avito — один из крупнейших сайтов объявлений в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек.