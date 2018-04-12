Ещё
В первом квартале 2018 года вырос спрос на металлы, газ и угол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первом квартале 2018 года вырос спрос на металлы, газ и угол 

Российская Газета 26 минут назад
В России в первом квартале 2018 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, отмечается в исследовании Института естественных монополий.
В добывающих отраслях положительная динамика наблюдалась в газовой отрасли (добыча — +14,1 процента к марту 2017 года, экспорт — +4,5 процента) и угольная промышленность (+9,2 процента, +2,8 процента).
Легкая и пищевая промышленность сохраняют положительную динамику: по данным Росстата, производство пищевых продуктов за февраль 2018 года выросло на 1,1 процента к аналогичному периоду прошлого года, текстильное производство — на 7,4 процента. Продолжает расти спрос на черные металлы на потребностях строительной отрасли.
"Основной вклад в прирост индексов был обеспечен за счет добывающих отраслей, электроэнергетики и коммунального сектора из-за крайне низких температур, в том числе в основных странах-импортерах российского газа, — отметил заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков, — ближайшие перспективы роста промышленности связаны с возможным повторением эффекта от девальвации".
Российская Газета: последние новости
Белорусы приняли участие в досрочном ЕГЭ Опрос: греки доверяют России больше, чем США Видео: Как молодежь России и Беларуси относится к историческому прошлому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу194
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода32
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая140
Российские корабли исчезли с базы Тартус984
Когда ждать атаки Трампа418
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» проведут на вокзалах столицы
Новости Москвы Общество
03:07
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
В мире
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова боялась своей последней роли
Шоу-бизнес
02:30
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Общество Новости Москвы
01:00
Бузовой напророчили место Пугачевой
Шоу-бизнес
03:27
Умер лидер The Overtones
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение