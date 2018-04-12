В первом квартале 2018 года вырос спрос на металлы, газ и угол

России в первом квартале 2018 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, отмечается в исследовании Института естественных монополий. В добывающих отраслях положительная динамика наблюдалась в газовой отрасли (добыча — +14,1 процента к марту 2017 года, экспорт — +4,5 процента) и угольная промышленность (+9,2 процента, +2,8 процента). Легкая и пищевая промышленность сохраняют положительную динамику: по данным Росстата , производство пищевых продуктов за февраль 2018 года выросло на 1,1 процента к аналогичному периоду прошлого года, текстильное производство — на 7,4 процента. Продолжает расти спрос на черные металлы на потребностях строительной отрасли. "Основной вклад в прирост индексов был обеспечен за счет добывающих отраслей, электроэнергетики и коммунального сектора из-за крайне низких температур, в том числе в основных странах-импортерах российского газа, — отметил заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков , — ближайшие перспективы роста промышленности связаны с возможным повторением эффекта от девальвации".