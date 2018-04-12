Один из четырёх соискателей в Приморье готов ждать ответа на отклик больше недели — HeadHunter

Во время последнего поиска работы многие получили ответ от работодателя в течение трёх дней.

Служба исследований HeadHunter опросила приморских работников и выяснила, что в нынешнем году доля соискателей, чей интерес к вакансии сохраняется только на протяжении недели после отклика, снизилась по сравнению с позапрошлым годом — совокупно 33% в 2018 году против 41% в 2016 году. Также в 2016 году доля респондентов, полагающих, что работодатель должен отвечать на отклик в тот же день, составляла 16%, а в опросе нынешнего года снизилась до 9% респондентов.

Тем не менее, и в прошлом, и в нынешнем опросах 22% соискателей отмечают, что во время последнего поиска работы они получили ответ от работодателя в течение трёх дней. Кроме того, практически не изменилась реакция на положительный ответ работодателя, время ожидания которого составило больше предполагаемого соискателем. Так, в 2016 году 66% соискателей отметили, что сразу же согласятся на интервью, если прошло больше времени, чем они были готовы ждать, но ещё не нашли работу. В 2018 году аналогичная доля составила 70%, соискатели в данном случае отметили, что работа важнее, чем этикет и продолжительное ожидание ответа от работодателя не является причиной для отказа от интервью.

Также по сравнению с позапрошлым годом выросла доля соискателей, относящихся с пониманием к работодателям, оставляющим отклики без ответа — с 29% до 44%. Так, в 2016 году 15% соискателей полагали, что иногда работодатель сталкивается с таким количеством откликов, которое невозможно разобрать физически, и ещё 14% отметили, что иногда соискатели откликаются на все вакансии подряд, что также служит причиной повышенной нагрузки на рекрутеров и, как следствие, приводит к появлению откликов, оставшихся без ответа. В опросе 2018 года аналогичные доли составили 21% и 23% соответственно.

Интересно также, что с возрастом соискателей увеличивается и доля тех, кто с пониманием относится к отклику, оставленному работодателем без ответа — так, среди специалистов в возрасте 18-25 лет только 33% отметили, что рекрутерам не всегда удаётся разобрать отклики соискателей, а среди респондентов старше 45 лет аналогичная доля составила 41%, передает пресс-служба HeadHunter.