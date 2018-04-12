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Вопросы об эзотерике и комиссия из 10 человек: челябинцы рассказали о нелепых собеседованиях
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Вопросы об эзотерике и комиссия из 10 человек: челябинцы рассказали о нелепых собеседованиях 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
У каждого шестого челябинца на собеседованиях случались странные и нелепые истории. Кому-то пришлось пройти собеседование на одну должность шесть раз, другим — ответить на вопросы об астрологии и эзотерике, а некоторых кандидатов оценивала комиссия из 10 человек. Это выяснил портал «Зарплата.ру», опросив 1130 горожан.
— Больше половины жителей Челябинска хоть раз проходили собеседование с эйчаром (59%), — рассказала сотрудник пресс-службы портала «Зарплата.ру» Полина Ванькова. — А пять процентов опрошенных не знают, кто это такие, но предполагают, что в этой аббревиатуре скрыт контент-менеджер или инженер-программист. Но даже из тех, кто знает, что HR — это специалист по подбору персонала, правильно расшифровать аббревиатуру Human Resource могут только 34 процента. 12 процентов считают, что HR обозначает Health Running.
Среди обязанностей HR-специалистов челябинцы называют подбор персонала (91%), его обучение и адаптацию (50%), работу с кадровым резервом и талантами (50%), продвижение корпоративной культуры (14%).
— Некоторые думают, что специалисты по подбору персонала занимаются разработкой маркетинговых стратегий компании (5%) или разработкой сувенирной продукции (3%), — продолжает Полина Ванькова. — В вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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