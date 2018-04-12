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Поколение Z назвало самую популярную соцсеть 2018 года
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Поколение Z назвало самую популярную соцсеть 2018 года 

RB.ru 34 минуты назад
Фото: RB.ru
Поколение Z — условное название для молодых людей, которые родились после 1995 года (22-23 года и младше). Поколение Z (центелиалы) идет сразу после поколения Y (миллениумы или миллениалы), которые родились между 1981 и 1995 годами.
В опросе Piper Jaffray приняли участие более шести тысяч подростков из США, средний возраст которых составил 16,4 года. Опрос традиционно затрагивает вопросы расходов, моды, технологий, предпочтений в брендах и СМИ. Согласно последним данным, почти половина (45%) подростков назвали своей любимой платформой Snapchat. В прошлом году этот показатель составлял 47% — абсолютный максимум для сервиса. Продолжает снижатся популярность Facebook, которую теперь на первое место ставят только 8% опрошенных. Зато впервые за последние три года выросла популярность соцсети микроблогов Twitter — до 9%, но все равно этот показатель не может конкурировать со Snapchat (45%) или Instagram (26%), который в этот раз также немного подрос.
Инфографика портала Statista
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