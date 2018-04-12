СМИ: Санкции США могут помочь Путину

Однако газета также отмечает, что новые ограничительные меры могут быть в интересах российского президента.

«Парадоксально, санкции США могут помочь Владимиру Путину достичь его цели по расширению государственного контроля экономики и давлению на миллиардеров вернуть деньги в страну», — пишет американская газета.

Напомним, из-за новых санкций российские миллиардеры потеряли более 17 миллиардов за один день в понедельник 9 апреля.