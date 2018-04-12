СМИ: Санкции США могут помочь Путину 

Газета The New York Times пишет, что введенные Минфином США 6 апреля санкции против российских бизнесменов и компаний могут заставить богатейших россиян выбирать между президентом Путиным и остальным миром.
Однако газета также отмечает, что новые ограничительные меры могут быть в интересах российского президента.
«Парадоксально, санкции США могут помочь Владимиру Путину достичь его цели по расширению государственного контроля экономики и давлению на миллиардеров вернуть деньги в страну», — пишет американская газета.
Напомним, из-за новых санкций российские миллиардеры потеряли более 17 миллиардов за один день в понедельник 9 апреля.