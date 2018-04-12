Россияне назвали свою страну лидером в освоении космоса

Большинство жителей России считают свою страну лидером в освоении космоса. По данным опроса «Левада-центра», этот показатель равен 61%, пишет газета «Известия»

Второе место россияне отдают США , а третье — Китаю

По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипии, достижения в космической отрасли являются значимым элементом национальной идентичности и патриотизма. Это касается, как выросших в советское время, так и постсоветского поколения.

Кроме того, отмечается, что граждане России слабо информированы о значимых событиях в отрасли. При этом результаты исследования показывают, что общественный запрос на научное и космическое лидерство России по-прежнему силен.