Толстосумам предлагают «делиться»

Фото с ресурса inserpuhov.ru Богато ли мы живем? На этот вопрос просто любопытствующим дают совет: не считайте деньги в чужом кармане.

Но есть официальные данные статистики, которой, правда, не все верят, однако общую картину уровня жизни она дает.

За 2017 год среднедушевой доход жителя нашего региона составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц. А денежные доходы населения сложились в сумме 400917, 1 миллиона.

На уровне среднего показателя в области получают доходы 20% населения, до 20 тысяч — 18%, до 15 тысяч — 16%, до 10 тысяч — 10%. И только 3,6% населения получают свыше 60 тысяч.

Есть такие, у кого доходы зашкаливают за 100 тысяч, а кто-то получает и миллионы. Вот толстосумам и предложили поделиться с государством, которое перераспределит средства по малообеспеченным людям.

Зато те, у кого доходы ниже, меньше будут и «отстегивать» в пользу государства.

Как сообщила «РГ» «Депутаты предложили повысить налог на граждан с высокими доходами». В Госдуму внесен законопроект о введении прогрессивного налогообложения физлиц. Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ

Для лиц с доходом менее 100 тысяч рублей в год ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предполагается установить на уровне 5 процентов.

Граждане, получающие доход от 100 тысяч до трех миллионов рублей, будут платить фиксированную часть НДФЛ в 5 тысяч рублей, а также налог по ставке 13 процентов с суммы, превышающей 100 тысяч рублей.

С лиц, доход которых от трех до десяти миллионов рублей в год, предполагается взимать 382 тысячи рублей и плюс 18 процентов от суммы, превышающей три миллиона рублей. С доходов выше десяти миллионов будет взиматься фиксированная часть налога в 1,642 миллиона рублей и еще 25 процентов от суммы, превышающей десять миллионов рублей.

Соответствующие поправки рассматривает Дума. Как указано в пояснительной записке, за период с 2001 года, когда была введена плоская шкала НДФЛ, по настоящее время плательщики налога с высокими доходами получили дополнительные доходы и увеличили свое состояние.

"В законопроекте предлагается ставку НДФЛ 13 процентов сохранить в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 миллиона человек, что составляет 86,08 процента от общей численности плательщиков НДФЛ.

По данным категориям налогоплательщиков порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы не изменится", — отмечают авторы законопроекта. Подробности здесь https://rg.ru/2018/03/28/deputaty-predlozhili-povysit-nalog-na-grazhdan-s-vysokimi-dohodami.html

Это уже не первая попытка изменить действующие правила взимания подоходного налога по уровню доходов. Соответствующий законопроект 11 раз вносился на обсуждение.

Увенчается ли она, наконец, успехом? Подождем и увидим.