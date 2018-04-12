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Иркутск занял 16 место в рейтинге самых «банных» городов России
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Иркутск занял 16 место в рейтинге самых «банных» городов России 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Исследователи определили, что более 67% россиян регулярно посещают бани и сауны.
В Иркутске количество общественных бань в последнее время сильно сократилось, по стране такие бани посещают 19% опрошенных. Зато прибавилось саун в фитнес-центрах — 43% опрошенных указали, что посещаютименно такие сауны. И лишь 12% россиян посещают собственные бани или бани своих друзей и родственников.
Из сибирских городов Иркутск обошли Новосибирск и Омск, заняв третье и четырнадцатое место.
Кстати, в Иркутске работает 5 общественных бань. Попариться в них можно от 220 рублей в час.
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