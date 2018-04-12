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Что заставляет россиян менять автомобили?
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Что заставляет россиян менять автомобили? Названы причины 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: daily-motor.ru
Эксперты выяснили, что заставляет российских автомобилистов спустя некоторое время после эксплуатации своего автомобиля менять его на другой. Согласно результатам опроса, проведенного порталом «Дром» и «Автостатом», основными причинами желания сменить автомобиль среди россиян являются устаревание их транспортного средства или его частые поломки.
Более 43 процентов респондентов заявили, что покупают более новый автомобиль, чем был у них, поскольку тот устарел или попросту надоел.
Второй основной причиной смены «железного коня» является рост заработка, позволяющего пересесть на более дорогой и молодой автомобиль (40,5% опрошенных).
На третьем месте идет вариант с частыми поломками транспортного средства, которые заставляют владельца машины задуматься о его замене на менее «ломучий» (32,5% респондентов).
Среди прочих обстоятельств, заставляющих россиян менять автомобиль, названы: расширение семьи, необходимость обмена на более дешевый вариант, чтобы потратить вырученные деньги на иные нужды.
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