Что заставляет россиян менять автомобили? Названы причины

Эксперты выяснили, что заставляет российских автомобилистов спустя некоторое время после эксплуатации своего автомобиля менять его на другой. Согласно результатам опроса, проведенного порталом «Дром» и «Автостатом», основными причинами желания сменить автомобиль среди россиян являются устаревание их транспортного средства или его частые поломки.

Более 43 процентов респондентов заявили, что покупают более новый автомобиль, чем был у них, поскольку тот устарел или попросту надоел.

Второй основной причиной смены «железного коня» является рост заработка, позволяющего пересесть на более дорогой и молодой автомобиль (40,5% опрошенных).

На третьем месте идет вариант с частыми поломками транспортного средства, которые заставляют владельца машины задуматься о его замене на менее «ломучий» (32,5% респондентов).

Среди прочих обстоятельств, заставляющих россиян менять автомобиль, названы: расширение семьи, необходимость обмена на более дешевый вариант, чтобы потратить вырученные деньги на иные нужды.