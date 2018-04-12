Больше половины хабаровчан верят в инопланетян и готовы лететь на Луну

Социологи Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС вместе с общественниками провели опрос и выяснили, что 57,8% хабаровчан верят в существование инопланетян, а 59,7% хотят покинуть родную планету.

Анкета, которую заполняли жители краевого центра, по большей части включала вопросы на знание космической темы.

— «Жители краевого центра продемонстрировали достаточно хорошие знания и креатив в ответах на вопросы нашей, не вполне серьезной и научной анкеты. Абсолютное большинство опрошенных (92,4%) на вопрос анкеты „Кто был первым космонавтом в мире?“ уверенно вписали фамилию Юрия Алексеевича Гагарина . Белке и Стрелке отдали свое предпочтение 3,4% респондентов», — прокомментировал научный руководитель исследования Юрий Березутский.

По его словам, космическое пространство опрошенные рассматривают как место путешествия, но не проживания. В то же время на Луне готовы обосноваться 13,3% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных (78,7%) — закоренелые земляне и не готовы переезжать на другие планеты.

Самой красивой планетой солнечной системы (64,6%) хабаровчане назвали Землю.