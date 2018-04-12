Треть челябинцев считает ситуацию с землёй в городе близкой к катастрофе

Треть челябинцев оценила ситуацию с состоянием почвы на территории города как близкую к катастрофической, такие результаты в ходе опроса получили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС

Социологи попросили горожан дать оценку состоянию открытых участков земли, в том числе газонов и придомовых территорий. 33,9% респондентов заявили, что земля в городе очень плохая. Ещё 29,3% затруднились с ответом. 20,4% опрошенных выбрали вариант «Скорее не благополучная», 14% склонились к более позитивной оценке. Полностью благополучной ситуацию с почвой признали только 2,4% опрошенных горожан.

«Интересны и данные, полученные в ходе анализа распределений ответов респондентов по районам Челябинска . Так, например, очень плохой, близкой к катастрофической ситуацию с состоянием почвы в городе Челябинске чаще называли Центральном и Советском районах», — отмечают авторы исследования.

Напомним, ранее социологи просили челябинцев оценить состояние воздуха и воды: тогда большинство респондентов также склонились к наиболее негативным вариантам.