Ещё
Большинство россиян назвали РФ лидером в освоении космоса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян назвали РФ лидером в освоении космоса 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Большая часть жителей России уверена в том, что страна является мировым лидером в освоении космоса. Такое мнение, по данным опроса «Левада‐центра», имеют 61% россиян. На втором месте, по мнению опрошенных, США (13%), не третьем — Китай (4%). Европу оценили всего в 1%, сообщила газета «Известия».
Еще в 2012–2013 годах соотношение было совсем иным: лидерство России признавали 35–36% граждан, 29–31% отдавали предпочтение американцам, пишет издание.
Цифры начали меняться с 2014 года, когда РФ назвали лидером космической индустрии уже 46% опрошенных.
По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), число граждан страны, считающих, что Россия сохраняет лидирующее положение в освоении космоса, выросло в два раза за последние шесть лет. Такого мнения придерживается две трети участников исследования.
В свое время наша страна первой запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет, или не сохраняет лидирующее положение в космонавтике?
— текст опроса.
За вариант «сохраняет» проголосовали 66% респондентов. В 2012 году таких было 33%.
Число сомневающихся в лидерстве России за это же время сократилось с 47 до 20%, а тех, кто затруднился ответить — с 19 до 15%.
Больше половины россиян (54%) уверены, что страна может гордиться значительными успехами в освоении космического пространства. 19% считает, что таких успехов нет. Еще 28% не смогли дать определенного ответа.
Уже более 50 лет весь мир отмечает 12‐го апреля День космонавтики. Этот праздник ‐ не просто красивая дата для России и всего постсоветского пространства. В этот день мы вспоминаем подвиг Юрия Гагарина ‐ космонавта, перевернувшего представления о границах человеческих возможностей.
360tv.ru: последние новости
Шесть человек находятся в критическом состоянии после наезда грузовика на людей в Мюнстере Бузова, Мот и Feduk станут хедлайнерами выпускного в Парке Горького. Так решили сами школьники Названа стоимость «нормальной жизни» в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус204
«РФ понесет от американцев большой ущерб»456
ОЗХО выложила итоги расследования по делу Скрипаля9
США рассказали о возможности удара по военным РФ70
В США передумали вводить санкций против России8
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение