Большинство россиян назвали РФ лидером в освоении космоса

Большая часть жителей России уверена в том, что страна является мировым лидером в освоении космоса. Такое мнение, по данным опроса «Левада‐центра», имеют 61% россиян. На втором месте, по мнению опрошенных, США (13%), не третьем — Китай (4%). Европу оценили всего в 1%, сообщила газета «Известия»

Еще в 2012–2013 годах соотношение было совсем иным: лидерство России признавали 35–36% граждан, 29–31% отдавали предпочтение американцам, пишет издание.

Цифры начали меняться с 2014 года, когда РФ назвали лидером космической индустрии уже 46% опрошенных.

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), число граждан страны, считающих, что Россия сохраняет лидирующее положение в освоении космоса, выросло в два раза за последние шесть лет. Такого мнения придерживается две трети участников исследования.

В свое время наша страна первой запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет, или не сохраняет лидирующее положение в космонавтике?

— текст опроса.

За вариант «сохраняет» проголосовали 66% респондентов. В 2012 году таких было 33%.

Число сомневающихся в лидерстве России за это же время сократилось с 47 до 20%, а тех, кто затруднился ответить — с 19 до 15%.

Больше половины россиян (54%) уверены, что страна может гордиться значительными успехами в освоении космического пространства. 19% считает, что таких успехов нет. Еще 28% не смогли дать определенного ответа.