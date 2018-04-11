Строительство колеса обозрения в Ярославле: этапы работы

Компания начала работу над проектом в 2016 году. За это время, совместно с мэрией города Ярославля и ДАЗО мэрии, при участии департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области (ДООКН ЯО), была проделана большая работа по подбору площадки для размещения аттракциона, направленная в первую очередь на бережное отношение к основным охраняемым панорамам и видам, а также возможным визуальным связям архитектурных доминант. Было проработано несколько вариантов точек установки «Колеса обозрения».

Группа компаний «ТРИКОЛОР» ( г. Москва ) осуществляет успешные инвестиционные проекты установки в различных городах России и за рубежом аттракционов «Колесо обозрения». Наши колёса обозрения являются аттракционом нового поколения, оборудованы комфортабельными всесезонными кабинами с обогревом зимой и кондиционированием летом, отвечают современному мировому уровню комфорта и безопасности.

Проведённые летом 2017 года мэрией города Ярославля совместно с Институтом развития стратегических инициатив опросы горожан показали, что более 75% горожан хотели бы видеть подобный объект в рамках благоустройства Которосльной набережной.

Акционерное общество «Региональное агентство социологических и маркетинговых исследований» осенью 2017 года при опросе жителей и гостей города, также подтвердило более чем 80% положительную реакцию у 5 тысяч опрошенных людей, а также интерес и желание аудитории к строительству современного аттракциона в Ярославле.