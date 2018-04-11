Опрос: Приоритетами уральских покупателей стали качество и удобство

Исследование проводили в Тюмени Рязани . Несмотря на то что в Западную Сибирь федеральные ТС пришли позже, настроения населения во многом схожи. Так, в Тюмени регулярно совершают покупки в ТС 86 процентов респондентов, в Рязани — 87. В магазины у дома периодически заходят 26 и 23 процента соответственно, у фермеров приобретают продукты 4-5 процентов. Но если у рязанцев очень популярны рынки и ярмарки, то среди тюменцев любителей поторговаться почти вдвое меньше.

Среди основных преимуществ гипер— и супермаркетов покупатели отмечают широту ассортимента и возможность приобрести все необходимое в одном месте, а также систематические акции — возможность сэкономить.

Что касается локального патриотизма, то и в Сибири, и в Центральной России при оценке качества продукции срабатывает логика «местное менее вредное». В частности, в Тюмени так ответил 51 процент опрошенных.

Соцопрос выявил еще одну тенденцию: региональный потребитель постепенно меняет приоритеты. Так, 88 процентов участников заявили, что не готовы ради дешевизны поступиться качеством продукта, лучше будут покупать меньше, 53 процента считают, что если уж государство берется регулировать продовольственный рынок, то должно контролировать именно качество.

— Есть два подхода к ретейлу. Первый: торговля — это посредник, купил подешевле — продал подороже. Второй: это сложно организованный бизнес, нацеленный на создание собственной добавленной стоимости, — рассуждает Алексей Фирсов , гендиректор аналитического центра «Платформа». — Нужно менять ментальность, и главный союзник в этом — новый тип потребителя, консьюмерист, который очень ценит комфорт потребления даже при общем снижении доходов. Он не желает просто удовлетворять базовые физические потребности, а ищет удобные для себя магазины, скидки, приложения.