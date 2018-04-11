Названы главные причины, по которым россияне меняют свои автомобили

Свежий опрос отечественных автолюбителей показал, что выход более новой и интересной модели — далеко не самый важный повод для смены автомобиля. Россияне чаще покупают новинки в том случае, когда старая машина просто надоедает или ломается.