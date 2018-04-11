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Названы главные причины, по которым россияне меняют свои автомобили
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Названы главные причины, по которым россияне меняют свои автомобили 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Свежий опрос отечественных автолюбителей показал, что выход более новой и интересной модели — далеко не самый важный повод для смены автомобиля. Россияне чаще покупают новинки в том случае, когда старая машина просто надоедает или ломается.
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