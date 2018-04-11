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Новосибирск вошёл в тройку самых «банных» городов страны
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Новосибирск вошёл в тройку самых «банных» городов страны 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Специалисты маркетингового агентства Zoom Market подготовили рейтинг городов, в которых люди чаще всего посещают бани.
Новосибирск вошёл в тройку лидеров, уступив Москве и Нижнему Новгороду (первая и вторая строчка топа соответственно).
Как отмечают сотрудники Zoom Market, рейтинг составлялся на основе социологического опроса. В результате выяснилось, что бани посещают почти 70% опрошенных. Почти все респонденты отметили, что ходят в такие заведения из-за пользы для здоровья.
«Чаще всего жители России посещают финские сауны (62%), русские парные (31%) и турецкие бани (7%). 54% респондентов, попавших в выборку, указали, что посещают сауны в фитнес-центрах, 33% ходят в общественные городские бани и лишь 13% россиян посещают собственные бани или по приглашению своих знакомых и родственников», — отмечают составители рейтинга.
Опрос проводился в 20 российских городах. Общая выборка составила 1000 респондентов в возрасте от 22 до 58 лет, отмечают сотрудники Zoom Market.
Не так давно Новосибирск попал в рейтинг криминальных городов мира. Наш город занял 97-е место.
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