Что заставляет россиян менять свои автомобили

Россияне не гонятся за новинками автопрома. Чаще всего замена автомобиля происходит из-за того, что транспортное средство устарело или стало ломаться. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного агентством «Автостат» и порталом Drom.ru в период с 5 по 10 апреля этого года. Свое мнение высказали более 13 тысяч автолюбителей.

Быть или не быть

Стоит ли покупать машину в салоне

Более 43% опрошенных заявили, что отправляются за новым автомобилем, потому что прежний устарел или надоел. Второй причиной для смены личного авто стало повышение заработка. На третьем месте — частые поломки железного друга.

Среди прочих обстоятельств, толкающих на приобретение новой машины, стали расширение семьи, необходимость обмена на более дешевый вариант, чтобы забрать деньги на другие нужды.

Отмечается, что желание обладать новинкой отправляет в автосалоны только 8,7% респондентов.

Ранее были названы десять самых успешных городов России по продажам автомобилей премиального сегмента по данным за 2017 год. В рейтинг не были включены данные по продажам в Москве Санкт-Петербурге , поскольку обе столицы опередили остальные города страны со слишком большим отрывом.

Так, на первой строчке расположился Екатеринбург . В столице Урала было продано около 2400 премиальных машин. С небольшим отставанием следом за ним следуют Краснодар (2310 штук) и Казань (2200 автомобилей).

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