Автоэксперты выясняли, почему российские автолюбители меняют свои автомобили

Как известно из статистики последних лет, в среднем граждане РФ владеют автомобилем около пяти лет. Автоаналитики «Автостата» решили провести онлайн-опрос и выяснить, какие причины могут сподвигнуть россиянина сменить транспортное средство.

Итак,43,1% опрошенных могут поменять машину только потому, что она им надоела. Из тех, кто готов сменить авто в связи с улучшением материального благосостояния оказалось 40,5%.

Вследствие возникновения какого-либо рода кризисов,32,5% респондентов начнут со смены автомобиля.

Из-за перемен в составе семьи другую машину могут приобрести 25,5% россиян. Финансовые проблемы могут заставить сменить авто 17% автовладельцев. В силу появления нового увлечения 16% из числа опрошенных вполне согласятся на другой автомобиль.

Если обслуживание машины существенно удорожает,9,6% опрошенных могут сменить транспортное средство. Эдакие авторомантики могут решиться на приобретение новой машины, если увидят какую-то интересную автомодель (8,7%).

Если заканчивается гарантия,3,8% респондентов поспешат расстаться с такой машиной.