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Тыжегеймер: менеджеры готовы доверить игрокам борьбу с киберугрозами
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Тыжегеймер: менеджеры готовы доверить игрокам борьбу с киберугрозами 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания McAfee, занимающаяся антивирусным программным обеспечением, провела исследование. В нём приняли участие около тысячи менеджеров и специалистов по компьютерной безопасности из государственных и частных компаний со штатом не менее 500 сотрудников из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Австралии и Японии. Целью исследования было определить ключевые проблемы, стоящие перед организациями, а также основные стратегии обеспечения кибербезопасности.
Опрос показал, что 46% респондентов уверены, что в ближайший год компании ждёт больше опасностей, и их сложность возрастёт. Чтобы успешно им противостоять, следует увеличить штат сотрудников отделов кибербезопасности на 24%. Доверить эти посты управляющие готовы тем, кто много времени проводит за компьютерными играми.
Три четверти менеджеров (78% опрошенных) уверены, что нынешнее поколение, выросшее на видеоиграх, подходит на роль борцов с киберугрозами не хуже традиционных специалистов. Они готовы принять на работу геймеров, даже если у них нет специального образования и опыта работы. А 45% уже работающих профессионалов всерьёз увлекаются видеоиграми.
Главными качествами, которыми обладают продвинутые игроки, называют логику, настойчивость, понимание подхода к противникам и свежий взгляд на проблемы в сравнении с традиционными методами. Абсолютное большинство опрошенных — 96% — уверено, что игрофикация повысит эффективность киберотделов. Четыре из десяти организаций уже проводят минимум раз в год различные игровые активности, преимущественно соревнования по захвату флага.
Геймеры быстро учатся постоянно искать подсказки, инструменты и оружие для достижения успеха. У них развиты настойчивость, выносливость, наблюдение и логика. Это подтверждается результатами опроса: у игроков есть основные навыки, которые потребуются для киберспециалистов будущего.
Из результатов исследования
Возможно, тем, кто как раз ищет работу, стоит добавить в резюме данные о всех добытых платиновых достижениях и ссылки на оружейную World of Warcraft.
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