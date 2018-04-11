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Белорусы приняли участие в досрочном ЕГЭ
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Белорусы приняли участие в досрочном ЕГЭ 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Напомним, что одной из ощутимых привилегий, которую предоставляет белорусам и россиянам Союзное государство, является равноправие в получении высшего и среднего специального образования в учебных заведениях двух наших стран. На сегодня Министерствами образования Беларуси и России создана для этого вся необходимая нормативная база.
Белорусы и россияне имеют право поступать в любое учебное заведение Союзного государства, причем как на платной, так и на бюджетной основе. Однако, чтобы поступить на бюджетное отделение, белорусам надо сдать ЕГЭ, а россиянам — Центральное тестирование (ЦТ).
Итоговые экзамены в 2018 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап проходил с 21 марта по 11 апреля. Основной начнется с 28 мая и завершится 2 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 15 сентября. С расписанием проведения единого государственного экзамена можно ознакомиться на официальном информационном портале.
Россияне, планирующие поступать на бюджет в белорусские вузы, пока еще могут подумать, какие предметы им нужны для Центрального тестирования. Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ будет проводиться со 2 мая по 1 июня в одном из учреждений образования, определенных Министерством образования пунктами регистрации для прохождения ЦТ. Перечень данных учреждений, а также сроки регистрации и расписание тестирования надо искать на сайте Республиканского института контроля знаний.
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