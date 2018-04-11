Белорусы приняли участие в досрочном ЕГЭ

Напомним, что одной из ощутимых привилегий, которую предоставляет белорусам и россиянам Союзное государство, является равноправие в получении высшего и среднего специального образования в учебных заведениях двух наших стран. На сегодня Министерствами образования Беларуси России создана для этого вся необходимая нормативная база.

Белорусы и россияне имеют право поступать в любое учебное заведение Союзного государства, причем как на платной, так и на бюджетной основе. Однако, чтобы поступить на бюджетное отделение, белорусам надо сдать ЕГЭ, а россиянам — Центральное тестирование (ЦТ).

Итоговые экзамены в 2018 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап проходил с 21 марта по 11 апреля. Основной начнется с 28 мая и завершится 2 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 15 сентября. С расписанием проведения единого государственного экзамена можно ознакомиться на официальном информационном портале.