Две трети россиян считают Россию лидером в космонавтике, показал опрос

Респондентам был задан вопрос: «В своё время наша страна первой запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет или не сохраняет лидирующее положение в космонавтике?»

Вариант «Сохраняет» выбрали 66% опрошенных россиян (против 33% в 2012 году), «не сохраняет» — 20% (против 47% в 2012 году), затруднились с ответом 15% (в 2012 году этот показатель был 19%).

Количество считающих, что сегодня у России есть значительные успехи в освоении космоса, составляет 54%. Тех, кто считает, что таких успехов нет, 19%. Затруднились ответить 28% опрошенных.

Участникам опроса также был задан вопрос: «Как вы думаете, через 10 лет Россия будет или не будет занимать лидирующие позиции в космонавтике?»

Вариант «Будет» выбрали 60% (против 31% в 2012 году), «не будет» — 14% (против 34% в 2012 году), затруднились с ответом 25% (в 2012 году этот показатель был 35%).

При этом 34% респондентов полагают, что Россия должна вести космические исследования главным образом самостоятельно. Количество тех, кто считает, что РФ должна вести космические исследования главным образом совместно с другими странами, составляет 54%. Затруднились ответить 12% опрошенных.

В опросе, который проходил с 6 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.