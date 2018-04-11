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89% жителей Воронежской области одобряют атомную энергетику
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89% жителей Воронежской области одобряют атомную энергетику 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
По данным социологического опроса, проведенного компанией «АС Холдинг» в 2018 году, 89% жителей Воронежской области одобряют атомную энергетику как один из способов обеспечения страны энергией.
В Нововоронеже — городе-спутнике АЭС — доля позитивных оценок превысила 90%, при этом 79% респондентов считают, что атомная станция оказывает определяющее влияние на развитие Нововоронежа (финансирует основные проекты). АЭС получила высокий процент положительных оценок не только в городе-спутнике: 78% жителей региона (в 2017 году — 72%) выражают позитивное отношение к атомной станции. Строительство новых энергоблоков АЭС одобряют 2/3 опрошенных — 67%. Социологическое исследование было проведено среди населения десяти регионов присутствия атомных станций. В опросе приняли участие 10 000 респондентов, по 1000 человек из каждого региона.
Высокий уровень поддержки атомной энергетики в целом по стране показывают данные опроса, проведённого «Левада-центром»: почти три четверти населения России положительно относятся к атомной энергетике в стране.
Эксперты называют одну из причин такого уровня поддержки атомной энергетики — высокую степень информированности россиян в этой сфере.
Согласно международным критериям, высоким считается уровень поддержки атомной энергетики не ниже 50%. При этом исследования показывают, что этот показатель напрямую зависит от уровня знаний респондентов по теме.
По словам заместителя директора «Левада-Центр» Людмилы Хахулиной, данные опроса не только этого года демонстрируют поддержку большинства населения атомной энергетики.
— В течение трех последних лет замеры «Левада-Центра» (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или, по крайней мере, сохранять ее производство в нынешних объемах, — комментирует она.
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