Количество получающих услуги через МФЦ россиян выросло до 96%

Получать госуслуги через многофункциональные центры (МФЦ) по состоянию на 1 марта имеют возможность 96% россиян. Об этом, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме , рассказал премьер Дмитрий Медведев , передает ТАСС

«К 1 марта 2018 года у нас открыто почти тысячи таких центров, а доля граждан, которые теперь могут пользоваться их услугами, достигла 96%. Это очень хороший результат и все признают, что эти новации облегчают жизнь очень большому количеству людей. Напомню, что на 1 января 2013 года их было всего 12% таких людей», — заметил он.

По словам Медведева, проект оказался настолько удачным, что теперь центры начали оказывать услуги для бизнеса и предпринимательской деятельности.

Премьер подчеркнул, что этот результат стал «настоящим прорывом», ведь из-за МФЦ поменялась сама практика общения людей с государством. Теперь почти каждый россиянин за один запрос может получить 30 видов госуслуг и 150 муниципальных, для этого не нужно бегать за справками по инстанциями и стоять в очередях.

Также в ходе отчета Медведев анонсировал полный отход от системы долевого строительства, признал обсуждение в правительстве повышения пенсионного возраста и пообещал пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком.

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