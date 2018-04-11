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У трети жителей Восточного Дегунина нет дачи — итоги опроса
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У трети жителей Восточного Дегунина нет дачи — итоги опроса 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Редакция районного интернет-издания «Дегунинские вести» подвела итоги тематического голосования, в рамках которого жители Восточного Дегунина отвечали на вопрос «Чем вы занимаетесь на даче?». Почти треть читателей — 31% — признались, что у них нет дачи.
Те, кто имеет загородные участки, по большей части предпочитают отдыхать там от городской суеты — соответствующий вариант выбрали 25% проголосовавших. Облагораживают свой участок, сажая цветы, 19% респондентов, а 13% строят себе беседку или баню. Вариант «Копаю огород» набрал столько же голосов, сколько и «Встречаюсь с друзьями детства» — 6%.
Новый опрос появится на сайте районного издания в четверг, 12 апреля. (мю)
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