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Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире
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Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Анджелина Джоли / Билл Гейтс Международная исследовательская компания YouGov, которая ежегодно проводит опрос общественного мнения и составляет рейтинг самых уважаемых знаменитостей, на днях представила очередной такой список. Согласно ему, больше всего восхищения у публики во всем мире вызывают Билл Гейтс и Анджелина Джоли (ранее актриса уже занимала первое место в этом рейтинге). Вторые и третьи места достались Бараку Обаме и Джеки Чану (в категории «мужчины») и Мишель Обаме и Опре Уинфри (в категории «женщины»).
Любопытно, что в список самых почитаемых женщин в большинстве своем вошли представительницы кино и шоу-бизнеса, а вот среди мужчин, вызывающих уважение, в основном оказались политики, спортсмены и бизнесмены. В этом году опрос был территориально расширен — в нем приняли участие 37 тысяч человек из 35 стран. Что касается россиян, то у них наибольшее уважение вызывают Владимир Путин, Сергей Лавров и Леонид Рошаль (в категории «мужчины») и Валентина Терешкова, Чулпан Хаматова и королева Елизавета II (в категории «женщины»).
Анджелина Джоли
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