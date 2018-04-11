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Портал госуслуг Южного Урала «отправляет» скорую голосовавшим не за Путина
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Портал госуслуг Южного Урала «отправляет» скорую голосовавшим не за Путина 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Неожиданный опрос появился на портале госуслуг Челябинской области (gosuslugi74.ru). Начинающееся с безобидного вопроса анкетирование в итоге завершается оскорблением оппозиционно настроенных к действующей власти посетителей, сообщает "Уралинформбюро".
Поначалу у участников опроса интересуются, ходили ли они на свой избирательный участок 18 марта 2018 года — в день выборов президента РФ. После ответа «Да» выпадает следующий вопрос: «Вы голосовали за Путина?». Вариантов ответов к нему прилагается два: «Да, я голосовал за Путина» и «Нет, я голосовал за иного не лучшего кандидата».
Если отдать предпочтение второму варианту, следующий вопрос выглядит так: «Вы в своем уме?». Тут вариант всего один — «Нет». При нажатии на его выпадает сообщение «К Вам выехала скорая».
В случае же если на самый первый вопрос ответить, что вы не ходили на выборы, выпадает ремарка «Расстрелять!»
Стоит отметить, что домен сайта в 2011 году был зарегистрирован на администрацию губернатора Челябинской области. Связаться с руководством интернет-площадки по номеру телефона, указанному на нем, на момент публикации материала не удалось.
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