Минздрав: Число прошедших диспансеризацию россиян увеличилось за пять лет в 1,5 раза

Число прошедших диспансеризацию россиян выросло с 2013 г. по 2017 г. в 1,5 раза. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Несколько лет назад была возвращена диспансеризация в нашей стране, это была абсолютно новая система, выверенная и продуманная. В 2017 г. у нас профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн человек, это примерно в 1,5 раза больше, чем в 2013 г.», — сказал О. Салагай.

Он также отметил, что в 2017 г. также увеличилось число россиян, сделавших прививки от гриппа. «Вакцинации мы уделяем большое внимание. У нас существенным образом увеличился охват вакцинацией от гриппа — в 1,7 раза», — пояснил О. Салагай.