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Минздрав: Число прошедших диспансеризацию россиян увеличилось за пять лет в 1,5 раза
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Минздрав: Число прошедших диспансеризацию россиян увеличилось за пять лет в 1,5 раза 

Агентство «Москва» 1 час назад
Число прошедших диспансеризацию россиян выросло с 2013 г. по 2017 г. в 1,5 раза. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
«Несколько лет назад была возвращена диспансеризация в нашей стране, это была абсолютно новая система, выверенная и продуманная. В 2017 г. у нас профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн человек, это примерно в 1,5 раза больше, чем в 2013 г.», — сказал О. Салагай.
Он также отметил, что в 2017 г. также увеличилось число россиян, сделавших прививки от гриппа. «Вакцинации мы уделяем большое внимание. У нас существенным образом увеличился охват вакцинацией от гриппа — в 1,7 раза», — пояснил О. Салагай.
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