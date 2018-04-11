Россиянин прыгнул с парашютом с небоскреба в Пекине и попался полиции

Россиянин Алексей Пыхов из Хабаровска был задержан пекинскими полицейскими после того, как он прыгнул с парашютом с одного из местных небоскребов. Об этом сообщает газета China Daily.

Пыхов прыгнул с парашютом с высоты 528 метров со строящегося небоскреба Чайна Цзунь.

Экстремал совершил прыжок 1 апреля, опубликовав фото своего полета в соцсетях. Однако спустя сутки его задержали пекинские правоохранители. В итоге Пыхова арестовали на 10 суток за нарушение общественного порядка.

При этом газета указывает, что россиянин пытался прыгать и с других небоскребов в Китае