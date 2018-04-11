Рязанский рассказал, сколько россиян обратились за выплатой по случаю рождения первенца

За три месяца 2018 года у 86 тысяч россиян родились первенцы, многие родители обратились в органы соцзащиты для получения выплат по случаю рождения первого ребёнка. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский

По его словам, ещё 61 тысяча граждан обратилась в Пенсионный фонд за получением выплаты после рождения вторых детей.

Глава комитета обратил внимание на то, что в регионах банки взимают 1,5 процента комиссии за выплату денег. Многие субъекты заключили временные соглашения с банковскими структурами.

«Вопрос требует профессионального решения: либо мы должны бюджетное распределение расширить и выделить дополнительные ресурсы регионам, либо использовать платёжную систему «Мир», — предложил сенатор.

В ближайшее время по этому вопросу будет выработано решение палаты.