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Жители Печатников рассказали, успели ли уже побывать в кинотеатре «Тула»
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Жители Печатников рассказали, успели ли уже побывать в кинотеатре «Тула» 

Управа района Печатники города Москвы 46 минут назад
Фото: Новые печатники
Жители Печатников рассказали, успели ли они посетить кинотеатр «Тула», открывшийся после реконструкции. Соответствующий опрос провела районная газета «Новые Печатники».
Из числа опрошенных 29% читателей признались, что регулярно смотрят там фильмы, 20% рассказали, что ходят, но не часто. Кроме того, 20% вообще не любят кино, а 18% еще не успели посетить обновленный кинотеатр, 13% проголосовавших побывали в новом здании «Тулы» сразу после его открытия.
В опросе приняли участие более 50 жителей района.
Новый опрос на сайте районной газеты коснется участия в массовых субботниках. (то)
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