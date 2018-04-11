Россияне верят в высадку космонавтов РФ на Марс

ВЦИОМ: россияне верят, что космонавты из РФ первыми высадятся на Марс

Российские космонавты первыми высадятся на Марс в ближайшие 100 лет, считают 40% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

Большинство опрошенных считают РФ лидером в космических исследованиях (78%), второе место занимают США (64%), третье — Китай (45%). При этом 24% респондентов заявили о единоличном лидерстве российской космической отрасли, в то время как 60% видят Россию в числе нескольких стран, наиболее успешных в этой сфере. Только 8% россиян видит отставание отечественной космической науки.

Около половины опрошенных (49%) не видят особого влияния частной космонавтики на развитие отрасли, 29% рассматривают его как фактор возможного прорыва. Одновременно только 26% хотели бы совершить туристический полет в космос, большинство (72%) высказались отрицательно. Также сообщается, что 32% опрошенных хотели бы, чтобы их дети или внуки стали космонавтами, 59% такую возможность не рассматривают. В 2009 году эти показатели составляли 23% и 65% соответственно.

"Взгляды россиян на освоение космоса остаются достаточно консервативными: в успехи частной космонавтики большинство опрошенных не верит, масштабные космические проекты могут затевать только крупные государства. Примечательно, что, называя страны, лидирующие в космонавтике, россияне на третье место поставили Китай, но не назвали, например, весьма успешное Европейское космическое агентство с его недавними проектами "Розетта" и "Новые горизонты", комментирует результаты исследования аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1-2 апреля методом телефонного интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.