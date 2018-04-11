«Эксперты Кудрина» предлагают постепенно повысить в России пенсионный возраст к 2034 году

Поэтапный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году предлагается Центром стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин . Эксперты мотивируют это увеличением продолжительности жизни в России и улучшением здоровья граждан, которые теперь «могут дольше оставаться активными и востребованными».

Средний размер пенсии по старости к 2034 году, как предполагают эксперты, будет в два раза выше прожиточного минимума, то есть выплаты вырастут примерно на треть, а продолжительность жизни — на пять лет. При этом уровень бедности уже к 2024 году снизится до 10 процентов до показателей экономически развитых европейских стран.