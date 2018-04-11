Ещё
«Эксперты Кудрина» предлагают постепенно повысить в России пенсионный возраст к 2034 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Эксперты Кудрина» предлагают постепенно повысить в России пенсионный возраст к 2034 году 

Интересант 45 минут назад
Поэтапный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году предлагается Центром стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. Эксперты мотивируют это увеличением продолжительности жизни в России и улучшением здоровья граждан, которые теперь «могут дольше оставаться активными и востребованными».
Средний размер пенсии по старости к 2034 году, как предполагают эксперты, будет в два раза выше прожиточного минимума, то есть выплаты вырастут примерно на треть, а продолжительность жизни — на пять лет. При этом уровень бедности уже к 2024 году снизится до 10 процентов до показателей экономически развитых европейских стран.
Интересант: последние новости
Орешкин: Доля государства в экономике России вплотную приблизилась к отметке 50 процентов СМИ: Больница в Солсбери официально не подтвердила химическое отравление Скрипалей При крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шестеро членов экипажа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России611
Рубль продолжил безустанное падение135
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель76
Авиакатастрофа в Хабаровске6
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1104
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение