Кудрин предложил поднять пенсионный возраст женщин до 63 лет и мужчин до 65 

Эксперты организации считают, что повышение пенсионного возраста позволит людям реализовать себя в профессии даже в зрелом возрасте и получить высокий доход в старости. К 2024 году средний размер пенсии станет в два раза выше прожиточного минимума. Кроме того, стратегия предполагает, что уровень бедности в России снизится до 10 процентов и сравняется с развитыми странами Европы.
В работе над стратегией приняли участие около двух тысяч экспертов из институтов РАН, МГИМО, МГУ, РАНХиГС и Высшей школы экономики, передаёт РИА Новости.