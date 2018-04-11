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Кудрин предложил поднять пенсионный возраст женщин до 63 лет и мужчин до 65
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Кудрин предложил поднять пенсионный возраст женщин до 63 лет и мужчин до 65 

Говорит Москва 1 час назад
Эксперты организации считают, что повышение пенсионного возраста позволит людям реализовать себя в профессии даже в зрелом возрасте и получить высокий доход в старости. К 2024 году средний размер пенсии станет в два раза выше прожиточного минимума. Кроме того, стратегия предполагает, что уровень бедности в России снизится до 10 процентов и сравняется с развитыми странами Европы.
В работе над стратегией приняли участие около двух тысяч экспертов из институтов РАН, МГИМО, МГУ, РАНХиГС и Высшей школы экономики, передаёт РИА Новости.
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