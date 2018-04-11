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Аэропорт «Казань» назвал самые популярные зарубежные направления полетов
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Аэропорт «Казань» назвал самые популярные зарубежные направления полетов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
По итогам первого квартала 2018 года аэропорт «Казань» показал прирост на зарубежных направлениях в 64 процента, сообщает пресс-служба. В общей же сложности, обслужили 554 887 пассажиров. Рост, таким образом, составил 36,5 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Как отмечается в сообщении, авиакомпании выполнили более 3,5 тысяч вылетов. Международными рейсами воспользовались 143 528 пассажиров. Самыми популярными направлениями в аэропорту называют Баку — рост на 189,6 процентов, Дубай — прирост в 171,3 процентов, Бангкок — рост на 72,5 процентов, а также Стамбул (+72,5 процентов), Пхукет (+37,8 процентов). Кроме того, часто летали в Ашхабад (+76 процентов).
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