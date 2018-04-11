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Каждый седьмой житель Тайваня — пожилой человек от 65 лет
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Каждый седьмой житель Тайваня — пожилой человек от 65 лет 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тайбэй, 11 апреля /Синьхуа/ — Тайвань перешел в категорию «старого» общества, о чем свидетельствуют данные местного ответственного ведомства. Согласно ним, на конец марта 2018 года доля населения в возрасте 65 лет и старше достигла 14,05 проц., то есть к этой возрастной группе относится каждый седьмой тайванец.
Как отмечается, с проблемой «стареющего» общества Тайвань впервые столкнулся еще в 1993 году, когда доля населения от 65 лет и старше перешагнула отметку в 7 проц. Процесс старения населения заметно ускорился с 2011 года, и в феврале минувшего года численность пожилых людей на Тайване превысила численность граждан возрастной категории от 0 до 14 лет.
"Старое" общество, как пояснили в указанном ведомстве, — это общество, в котором доля населения старше 65 лет составляет не менее 14 проц. Перейти на следующую стадию старения населения — «супер-стареющее общество» с долей данной категории населения в 20 проц. и более, по оценкам экспертов, Тайвань при сохранении нынешних темпов может уже через 8 лет. -0-
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