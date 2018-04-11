Продолжительность жизни россиян увеличится на пять лет, заявили в ЦСР

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Продолжительность жизни россиян вырастет к 2024 году на 5 лет по сравнению с нынешней ситуацией, говорится в материалах Центра стратегических разработок (ЦСР), которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"В 2024 году продолжительность здоровой жизни вырастет почти на пять лет", — говорится в докладе.

Авторы доклада, утверждают, что жизнь и благополучие каждого россиянина — главное богатство страны. «Важнейшая задача — обеспечить достойное качество жизни, снизить смертность и увеличить продолжительность здоровой и активной жизни», — говорится в докладе.