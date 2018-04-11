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Продолжительность жизни россиян увеличится на пять лет, заявили в ЦСР
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"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

Продолжительность жизни россиян увеличится на пять лет, заявили в ЦСР 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян вырастет к 2024 году на 5 лет по сравнению с нынешней ситуацией, говорится в материалах Центра стратегических разработок (ЦСР), которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"В 2024 году продолжительность здоровой жизни вырастет почти на пять лет", — говорится в докладе.
Авторы доклада, утверждают, что жизнь и благополучие каждого россиянина — главное богатство страны. «Важнейшая задача — обеспечить достойное качество жизни, снизить смертность и увеличить продолжительность здоровой и активной жизни», — говорится в докладе.
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