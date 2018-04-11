Кошки обогнали по популярности собак

Опрос в одной из соцсетей показал, каких домашних животных любят в Новосибирске

Аналитики «Фотостраны» опросили тысячу триста пользователей, чтобы узнать, кого они предпочитают держать в своих домах. Лучшими друзьями с почти половиной голосов оказались кошки — их выбрали 49% участников. Их плюсом опрошенные считают ласковость и неприхотливость. Собаки ожидаемо заняли второе место — они набрали 34%. Их любители считают их практически членами семьи. 9% голосов набрали мелкие любимцы, вроде черепах, птиц и грызунов — их часто выбирают в качестве первого питомца для детей, чтобы научить их ответственности. Оставшиеся 8% опрошенных не держат в своих домах животных по разным причинам — либо не любят, либо не считают этичным.