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Кошки обогнали по популярности собак
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Кошки обогнали по популярности собак 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Опрос в одной из соцсетей показал, каких домашних животных любят в Новосибирске.
Аналитики «Фотостраны» опросили тысячу триста пользователей, чтобы узнать, кого они предпочитают держать в своих домах. Лучшими друзьями с почти половиной голосов оказались кошки — их выбрали 49% участников. Их плюсом опрошенные считают ласковость и неприхотливость. Собаки ожидаемо заняли второе место — они набрали 34%. Их любители считают их практически членами семьи. 9% голосов набрали мелкие любимцы, вроде черепах, птиц и грызунов — их часто выбирают в качестве первого питомца для детей, чтобы научить их ответственности. Оставшиеся 8% опрошенных не держат в своих домах животных по разным причинам — либо не любят, либо не считают этичным.
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