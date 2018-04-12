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Брак укрепляет психику человека. но лишь при небольших заработках
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Брак укрепляет психику человека. но лишь при небольших заработках 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Создание семьи может сделать человека счастливым, но лишь при определенном уровне материального достатка. К такому выводу пришли психологи из Университета Джорджии в США. Семейная жизнь может уменьшить риск депрессии, но это зависит от того, как много вы зарабатываете. Причем важно зарабатывать не больше, а меньше определенного уровня, что кажется удивительным. Однако американские психологи выяснили, что если доход семьи составляет менее $60 000 в год, то у супругов отмечается меньше депрессивных симптомов, чем у не состоящих в браке людей с аналогичным достатком. А вот если уровень семейного дохода превышает $60 000 в год, то никакого заметного эффекта на психику супругов это не оказывает. Сами авторы исследования объясняют данный парадокс тем, что финансовые трудности вдвоём переносить легче, чем в одиночестве. У людей с очень высоким достатком, как правило, бывает больше долгов и обязательств. Если они живут сами по себе, то эти долги вызывают у них гораздо больше депрессивных мыслей, чем когда они пытаются справиться с ними вместе со своим супругом. Ну а более высокий уровень доходов означает меньшее количество долгов, и здесь уже семейное положение существенной роли не играет. МедикФорум напоминает, что наука получила массу доказательств пользы семейной жизни для психического и физического здоровья людей в сравнении с теми, кто проживает в одиночестве. Однако есть подтверждения и того, что брак может быть источником длительного стресса. Всё зависит от уровня и качества отношений. Известно, к примеру, что заботливая жена заставит мужа пойти к врачу в случае недомогания, а одиноко живущие мужчины более поверхностно относятся к собственному самочувствию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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