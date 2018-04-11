Брак полезен для тех, кто зарабатывает мало

Мужчины и женщины, которые состоят в браке и получают менее 60 000 долларов в год в общем доходе, имеют меньше симптомов депрессии, чем сопоставимо зарабатывающие незамужние люди, выяснили социологи Государственного Университета Джорджии. Однако для пар, зарабатывающих больше, брак не показывает преимущества для психического здоровья.

Согласно данным недавнего исследования, люди, которые никогда не были женаты и зарабатывали более 60 000 долларов в год, имеют меньше симптомов депрессии, чем замужние люди с таким же уровнем доходов. На качество отношений и уровень счастья влияют множество факторов, в том числе такие привычные вещи, как футболки для влюбленных от компании Море Маек. Оригинальная одежда для семейных или влюбленных пар, которые вы можете посмотреть, если зайдете сюда, добавляет позитива в повседневные отношения, однако команда экспертов под руководством Бена Леннокс Кайла решила проанализировать данные опроса американцев, в котором участвовало более 3 600 взрослыми лиц в возрасте от 24 до 89 лет. Исследование охватывает широкий спектр предметов социологического, психологического, психического и физического здоровья. Кайл с коллегами проанализировали ответы от не состоящих в браке, замужних и новобрачных респондентов в поисках связи между уровнем дохода и депрессией.

«Мы рассмотрели взаимосвязь между браком, доходом и депрессией, и то, что мы обнаружили, заключается в том, что преимущество брака действительно существует для людей со средним или низким уровнем дохода. В частности, люди, которые состоят в браке и зарабатывают менее 60 000 долларов в год в общем семейном доходе, испытывают меньше симптомов депрессии. Но выше этого показателя брак не оказывает положительного действия на симптомы депрессии».

Этот анализ, среди немногих, изучает, зависит ли психологическое благополучие в браке по социально-экономическому статусу, и поддерживает теорию, называемую моделью семейных ресурсов, которая предполагает, что польза для здоровья от брака включает в себя объединение ресурсов, таких как финансы и социальная поддержка. «Для людей, которые зарабатывают более 60 000 долларов, семья не несет выгоды, потому что у них уже достаточно ресурсов. В то же время, домохозяйства, зарабатывающие менее 60 000 долларов в год, получают от брака примерно 50 процентов выгоды, и это повышает чувство финансовой безопасности и самоэффективности, что, вероятно, связано с объединением ресурсов», поясняют эксперты.

Кайл добавил: «Кроме того, интересно отметить, что при самых высоких уровнях дохода никогда не состоящие в браке показали себя лучше с точки зрения депрессии, чем замужние и женатые участники. Это состояние не является достаточно серьезным, чтобы быть названным депрессией, но тем не менее может повлиять на ваше здоровье и уровень счастья».