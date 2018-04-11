Образованная молодежь бежит от Путина

Каждый второй выпускник российских вузов хочет покинуть родину. Молодежи не хватает политических и экономических свобод.

Российская экономика оказалась сейчас в «долине смерти» — так описал нынешнюю ситуацию руководитель Российской Академии Наук Александр Сергеев . По его словам, количество высококвалифицированных специалистов, покинувших страну, в прошлом году удвоилось и достигло 44 тысяч.

Эмиграция высококвалифицированных специалистов, в первые два президентских срока Владимира Путина серьезно сократившаяся, вновь стремительно выросла — прежде всего после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым . Именно тогда обострились ее отношения с Западом, были введены санкции, а экономическая ситуация ухудшилась. А среди тех молодых людей, которым удалось неплохо устроиться на родине, чрезвычайно велико число желающих эмигрировать: почти половина российских топ-менеджеров, согласно опросам, размышляет о работе за границей. Каждый шестой из них имеет на этот счет конкретные планы.

Российская Академия Наук жалуется не только на недостаток финансирования со стороны государства и частных деловых кругов, но и на недостаток интереса в использовании результатов научных исследований. Кроме того, все отчетливее заметны кадровые проблемы: среднестатистическому российскому ученому — более 50 лет, а каждый третий уже достиг пенсионного возраста.

И их становится все меньше: в начале 1990-х годов в России было почти втрое больше ученых, чем сейчас. А в США , Европе и многих странах Азии их количество постоянно растет. По мнению экспертов, можно говорить о последней крупной волне эмиграции квалифицированной рабочей силы из России, ведь в связи с кризисом науки в стране все быстрее снижается уровень школ и университетов.

Примечательно, что для молодых россиян дело не только в размере зарплаты, а в большей степени в недостатке возможностей для самореализации в родной стране. Российская наука занимается почти исключительно поиском денег на исследования, вместо того чтобы, собственно, проводить исследования, как сказала молодая россиянка, нашедшая работу в Нидерландах

В настоящее время за пределами России проживают около 2,7 миллиона россиян, и каждый год их число увеличивается примерно на 100 тысяч. Четверть из них покинули родину по политическим причинам, а остальные просто не видят экономического и личного будущего в России. «Рост уровня образования прямо пропорционален росту желания молодых людей искать работу в других странах», говорится в результатах одного из недавних исследований по этой теме.

Вопрос национальной безопасности

По мнению российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, отток талантов — это главное «слабое место» России. По его словам, правительство вкладывает огромные средства в образование молодежи, а потом вынуждено наблюдать за тем, как лучшие ее представители уезжают на Запад, потому что не имеют возможности реализовать на родине свои идеи. Отток специалистов — «серьезная угроза национальной безопасности», считает эксперт по России Алина Полякова. По ее данным, после 1991 года из России уехали около 800 тысяч ученых. «Это люди, которые очень пригодились бы российской экономике», добавила она.

Но вполне возможно, что ситуация все же улучшится: как бы то ни было, 50% людей с высшим образованием, покинувших Россию, не исключают возвращения на родину, если политические и экономические условия улучшатся. Поэтому некоторые эксперты надеются, что эти люди не окончательно потеряны для России, и их ноу-хау еще пригодятся ей в случае смены власти или серьезных реформ в стране — не позднее, чем после ухода президента Путина.

Кроме того, молодые эмигранты — это важный канал связи между Россией и Западом с учетом ухудшения отношений между сторонами. Именно их опыт и успехи подают их родственникам и знакомым дома пример того, что Запад — вовсе не такой «демон», каким его любит показывать российское государственное телевидение.