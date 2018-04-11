Усредненный портрет управленца

10 апреля стартовал XIX ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В связи с этим ведущие эксперты обсудили, как сегодня выглядит усредненный портрет эффективного управленца и чего ждут люди от своих начальников.

Обсуждение началось с выступления президента-основателя Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина , который отметил, что долгая жизнь проекта «Топ-1000 российских менеджеров» свидетельствует о его устойчивости и востребованности у крупных компаний.

— Каждая по-настоящему большая корпорация, без сомнения, хочет, чтобы ее топ-менеджеры были отмечены в списке, так как это дает не самую плохую прибавку к капитализации. Это лишний раз демонстрирует, что компания успешна и имеет четкое позиционирование на рынке, — пояснил Дмитрий Зеленин. — При этом, отслеживая результаты рейтинга уже на протяжении 19 лет, мы четко видим, что каждый год он обновляется приблизительно на 40 процентов. Очень хорошо, что в бизнесе, несмотря на сложное текущее положение дел, регулярно происходит ротация кадров, появляются свежие лица.

Современный портрет усредненного топ-менеджера, по словам первого исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадима Ковалева, выглядит следующим образом. Это женатый мужчина с высшим образованием, в возрасте около 40 лет, москвич, но родившийся не в столице, а также регулярно занимающийся спортом. При этом женщины-руководители занимают в рейтинге лучших руководителей порядка 300 позиций.

Одной из важнейших тем, которые обсудили в ходе мероприятия эксперты, стал образ эффективного управленца в глазах его подчиненных и обывателей.

— Первый вопрос, который мы задавали нашим респондентам: считают ли они, что лидерские качества — это врожденный талант или же навык, который можно развить. Стоит отметить, что 66 процентов опрошенных уверены: умение руководить людьми — исключительно природный талант. Хотя в сравнении с 2010 годом эта цифра стала меньше — тогда такого мнения придерживались 70 процентов людей, — рассказал Валерий Федоров. — Не менее важно и то, как влияет окружающая среда на проявление лидерских качеств. Интересуясь у людей, насколько часто они оказываются на руководящих позициях и готовы ли они вести за собой других, мы выяснили, что жители крупнейших городов страны, в частности Москвы , чаще других отвечают на этот вопрос положительно. Их доля составляет порядка 37 процентов, тогда как в сельской местности готов признать себя лидером только каждый четвертый.

Валерий Федоров также отметил, что респондентам предлагали описать идеального руководителя, используя заранее предложенные характеристики. Участники опросов сошлись на том, что топ-менеджер, под началом которого они бы работали максимально эффективно, должен быть спокойным, строгим, зрелым мужчиной, при этом склонным к нововведениям.

Что касается личных качеств руководителя, то респонденты отмечали, что хотели бы видеть честного, открытого профессионала. При этом практически все опрошенные подчеркнули, что данный образ начальника очень редко совпадает с образом их руководителя.