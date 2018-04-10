Перевозки лесных грузов: рынок фиксирует рост дефицита вагонов

Структура участников опроса распределилась следующим образом: 42% опрошенных составили представители грузоотправителей, 21% — логистических компаний, 5% — операторы вагонов, 5% — представители экспертного сообщества, остальные 26% представляли другие сферы. Большая часть опрошенных указывала, что занимается перевозкой круглых лесоматериалов (41,4% респондентов) и пиломатериалов (27,6%). Относительно видов транспорта, используемых для перевозки лесных грузов, 46% респондентов отметили, что пользуются автомобильным транспортом, 43% — железнодорожным, 11% — речным. Результаты опроса показали существенное улучшение ситуации с потерями и хищением грузов в пути следования по сравнению с опросом прошлого года (потери и хищения сократилось почти в 2 раза — с 44 до 26,7%).

Ключевыми мерами по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта респондентами было названо снижение сроков доставки груза (указали 27,6% респондентов, в 2017 г. отмечали 18,4% участников опроса), упрощение процедуры оформления документов на перевозку груза (20,7%, в 2017 г. — 21,1%) и использование гибкого ценообразования (20,7%, в 2017 г. — 34,2%).

В качестве ключевых мер по повышению конкурентоспособности автомобильного транспорта респонденты указали развитие инфраструктуры (22,2%, в 2017 г. — 33,3%), упрощение процедуры оформления документов на перевозку грузов (22,2%, в 2017 г. — 11%) и снижение сроков доставки грузов (22,2%, в 2017 г. — 5,6%).

Среди ключевых мер по повышению конкурентоспособности внутреннего водного транспорта было отмечено развитие инфраструктуры (37,5%, в 2017 г. — 45,5%), снижение сроков доставки грузов (25%, в 2017 г. — 18,2%) и упрощение процедуры оформления документов на перевозку груза (12,5%, в 2017 г. — 9,1%).

Подавляющее большинство участников опроса (91%) отметили рост ставок на грузовые вагоны. При этом опрос показал, что участники рынка перевозок лесных грузов в среднем считают уровень ставок за полувагон свыше 1,8 тыс. руб. /сутки критическим для ведения хозяйственной деятельности.

Результаты опроса показывают, что по лесным грузам существенно обострился дефицит подвижного состава: наличие дефицита отмечают 92% участников (78% в 2017 г.), а 82% фиксируют ухудшение ситуации за последнее время. Больше всего отмечается дефицит платформ (указали 43% респондентов) и полувагонов (39%). Также 73% опрошенных отметили потребность в вагоне с повышенной нагрузкой на ось (25 тс и выше), а 78% указали на потребность в разработке нового специализированного вагона для перевозок лесоматериалов.

Рост перевозки грузов железнодорожным транспортом прогнозируют 88% участников, при этом рост ожидается на уровне 4,4%. Относительно перевозок лесных грузов рост прогнозируют 78% респондентов, ожидаемый показатель составляет 3,7%.

Презентация результатов анкетирования ИПЕМ и MAXConference доступна по ссылке.