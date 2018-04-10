Спрос россиян на бытовую технику вырос на фоне удешевления рубля 

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Минтруд хочет обеспечить компенсацию банкам за доставку пособий на детей

Почти три четверти россиян поддерживают атомную энергетику, показал опрос

СМИ сообщили, что в "деле Скрипалей" появился еще один россиянин